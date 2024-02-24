السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عبدالمنعم السيد: "رأس الحكمة" المشروع الاستثماري الأكبر في تاريخ مصر

عبدالمنعم السيد
عبدالمنعم السيد

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن صفقة رأس الحكمة ناجحة بكل المقاييس وتاريخية، وأكبر صفقة في تاريخ مصر كحجم استثمار مباشر، مشيرًا إلى أن الاستثمار المباشر الذي يأتي لمصر سنويًا يترواح ما بين 8 إلى 11 مليار دولار سنويًا. 

وأضاف السيد، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر قناة "dmc"، أنه عندما يكون لدينا صفقة واحدة بتعاقد أو شراكة مع هيئات أو شركات وكينات إماراتية بمقدم 35 مليار دولار، فإنها تعتبر من أكبر الصفقات في تاريخ مصر.

وأوضح، أن هناك شراكة في هذا المشروع بنسبة 35%، بمعنى أن مصر سوف تتحصل على إيرادات سنوية تمثل 35% من صافي الأرباح المخصصة أو الناتجة عن هذا المشروع، مما يعني زيادة الدخل والإيرادات الخاصة بالدولة.

رأس الحكمة 8 الصبح مصر DMC الأرباح زيادة الدخل

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