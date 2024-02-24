الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 800 مقاتل أوكراني وإسقاط مقاتلتين من طراز ميج-29 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مقتل أكثر من 800 مقاتل أوكراني وتدمير دبابتين و4 مركبات مدرعة في أفديفسكي ودونيتسك؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج-29 في دونيتسك.



ومساء أمس الجمعة، أعلنت قوات الجو الأوكرانية، عن أنها أسقطت طائرة تجسس روسية من طراز إيه- 50 فوق بحر آزوف، ونشرت خارطة تظهر على ما يبدو أن الطائرة تحطّمت في جنوب روسيا.

وقال ميكولا أوليشتشوك، قائد سلاح الجو الأوكراني، إن الجيش دمر الجمعة طائرة مراقبة روسية من طراز “إيه- 50”، وذلك في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر تقريبا تعلن فيها كييف عن إسقاط طائرة من هذا الطراز المتطور.