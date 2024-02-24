السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 800 مقاتل أوكراني وإسقاط مقاتلتين من طراز ميج-29 

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مقتل أكثر من 800 مقاتل أوكراني وتدمير دبابتين و4 مركبات مدرعة في أفديفسكي ودونيتسك؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج-29 في دونيتسك.
 

ومساء أمس الجمعة، أعلنت قوات الجو الأوكرانية، عن أنها أسقطت طائرة تجسس روسية من طراز إيه- 50 فوق بحر آزوف، ونشرت خارطة تظهر على ما يبدو أن الطائرة تحطّمت في جنوب روسيا.

وقال ميكولا أوليشتشوك، قائد سلاح الجو الأوكراني، إن الجيش دمر الجمعة طائرة مراقبة روسية من طراز “إيه- 50”، وذلك في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر تقريبا تعلن فيها كييف عن إسقاط طائرة من هذا الطراز المتطور.

 

القاهرة الإخبارية الدفاع الروسية أوكرانيا أفديفسكي دونيتسك ميج-29

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال فى موقع الضهيرة جنوب لبنان

صافرات الإنذار تدوى فى عدة مستوطنات بالجليل الأعلى

أستاذ اقتصاد سياسى: منطقة رأس الحكمة ستكون نقطة ربط بين مصر وأوروبا

خبير سياحى: رأس الحكمة تمتلك مقومات عديدة تجعلها على خريطة السياحة العالمية

باحث سياسى: تصدير السلاح لإسرائيل جريمة حرب ترتكبها الدول المصنعة

ديفيد كاميرون: نحتاج إلى سلطة فلسطينية جديدة

مقرر أممى لـ"القاهرة الإخبارية": قطاع غزة بأكمله أصبح غير قابل للحياة

القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تقصف شرق رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24-2-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس