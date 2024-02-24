القاهرة الإخبارية: روسيا لم تضع توقيتًا للعملية العسكرية فى أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن القيادة الروسية عندما وضعت أهداف العملية العسكرية في 24 فبراير 2022، كانت تعرف جيدًا حجم المساعدات العسكرية والوقوف الغربي بجانب أوكرانيا.

وأضاف “مشيك”، اليوم السبت، خلال مداخلة لبرنامج “جولة المراسلين” المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا وتحديدًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك الوقت، لم يضع توقيتًا محددًا للعملية العسكرية، وإنما أبقى التوقيت مفتوحًا، وأبقى التسمية على عملية عسكرية خاصة في الأراضي الأوكرانية، ليحصر الدور الروسي أو دور القوات الروسية في عملية حفظ الدونباس وحماية شعب الدونباس من الاستفزازات والهجمات الأوكرانية التي حصلت منذ عام 2014 حتى عام 2022.

وأوضح، أنه بالنسبة للوقت الحالي، وتأثير العملية العسكرية على الداخل الروسي، فإن هذا التأثير ضعيف وقليل، مقارنة بحجم التأثير على الأراضي الأوكرانية والجانب الأوكراني.

العقوبات الغربية

وأشار إلى أن العقوبات الغربية التي فرضت على الاقتصاد الروسي والحزم الجديدة من العقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يوم أمس، فاقت الحد المعقول على حسب رأي الخبراء.

وتابع: “هذه العقوبات من وجهة نظر الخبراء الروس هي فقط للاستهلاك الإعلامي والمحلي في الدول الأوروبية والولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات وضعت لكي تقول الدول الأوروبية للجانب الأوكراني إنهم لا يزالون بجانبه ومعه.

وأكد، أن الدول الأوروبية تعلم جيدًا أن هذه العقوبات لن تؤثر بالحجم الذي تريده على الاقتصاد الروسي، أو حتى أيضا على القيادة الروسية، موضحًا أن هذه العقوبات لن تردع القوات الروسية من مواصلة العملية العسكرية ومن تحقيق أهدافها في أوكرانيا.