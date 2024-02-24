السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد عامين من الحرب.. القاهرة الإخبارية: زيلينسكى يخطط لهجوم مضاد ضد روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جاء بعد دخول الحرب الروسية الأوكرانية لعامها الثالث على التوالي والتي سميت في كييف بالغزو الشامل للأراضي الأوكرانية بأن الربيع ينتظر روسيا في هجوم مضاد جديد.

وأضاف مناف، اليوم السبت، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر هو إشارة بأن الوكلاء الغربيين لأوكرانيا بدأوا بدعمها مجددًا بالسلاح وتطوير المعدات العسكرية، لا سيما بعد ما شهدناه بأن هناك مجموعة من القوارض بدأت تلتهم مجموعة من الآليات الغربية في الجبهات الجنوبية والشرقية.

وأوضح، أن زيارة الغرب لأوكرانيا تأتي تزامنية مع هذا اليوم الذي تستذكره أوكرانيا بحرقة الألم كما وصفته الصحف الداخلية الأوكرانية، وبالنكسة الكبري التي لم يكونوا ينتظرونها من الجارة الروسية، مشيرًا إلى أنه بعد أن بدأت روسيا الهجوم تتحدث أوكرانيا بأنه لا مفر لمفاوضات حتى استعادت كل الأراضي الأوكرانية.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين كييف السلاح الجارة الروسية روسيا بالنكسة الكبري

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