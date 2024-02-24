عاجل.. مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة (فيديو)

أفادت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مصر بدأت في إقامة معسكر النازحين رقم 2 بمواصي خان يونس بسعة 400 خيمة.

وأكدت المصادر، أن معسكر النازحين 2 يسع لحوالي 4000 شخص ومزود بالكهرباء ودورات المياه.

وأوضحت المصادر، أن هذا الأمر يأتي في إطار سعي الدولة المصرية للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بالتنسيق مع الهلال المصري والفلسطيني.

مستشفى ميداني برفح الفلسطينية

وأكدت أن إقامة المعسكر ستعقبه إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح الفلسطينية، ومعسكر آخر شمال دير البلح، بالإضافة إلى تخصيص مركزي توزيع مساعدات برفح الفلسطينية.