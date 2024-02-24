السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: إسرائيل لن تفلت من العقاب والمسئولية الجنائية تلاحقها

إسرائيل
إسرائيل

أكد الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، أن إسرائيل لن تفلت من العقاب، وأنها ستكون معرضة لتحمل المسئولية الجنائية الدولية آجلًا أم عاجلًا.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قواعد القانون الدولي الإنساني تحدد بشكل واضح مبدأ التحييد والتمييز في المؤسسات وتحدديها، وأن المنشآت الصحية وغيرها لا يجوز استهدافها بأي ظرف من الظروف، مشيرًا إلى أن هناك قواعد تنظم ذلك.

وأوضح أن عشرات المؤسسات الدولية قدمت تقارير تدين إسرائيل بارتكابها العديد من المخالفات وقواعد مهمة من قواعد القانون الدولي، إضافة إلى مخالفتها اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من قواعد الحرب.

 

القاهرة الإخبارية إسرائيل الجنائية الدولية العقاب

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