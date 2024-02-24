أبو الرب: أوكرانيا نجحت فى إزالة الخوف الداخلى لدى مواطنيها من روسيا

قال عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن أوكرانيا نجحت في إزالة الخوف الداخلي لدى بعض مواطنين أوكرانيا من روسيا، مشيرًا إلى أن كييف شعرت أنها استطاعت أن تثبت بسالة الجيش والجنود الأوكران ووطنيتهم.

وأضاف أبو الرب، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أن كييف استطاعت أن تثبت للعالم والغرب تحديدًا أنها قادرة على التعاطي مع الأسحلة الجديدة النوعية التي ليست معتادة لديها، مشيرًا إلى أن كل ذلك جعلها تتوج بدحر القوات الروسية ومنع تفكيك القايدة السياسية ومنع إيقاف الدعم العسكري الغربي لكييف.

وأوضح أن الكل ينتظر انفراجة لوجود تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن في ظل ذلك تشعر كييف أنها حققت أكبر شيء وهو الوحدة الداخلية التي استطاعت أن تتجسد عندما شنت روسيا هجومها في فبراير 2022، حيث شهدنا وحدة غير مسبوقة في الداخل الأوكراني، حتى أحزاب المعارضة جمدت كل خلافاتها، والكل أصبح متحدًا نحو مواجهة الهجوم الروسي وما يهدد وحدة وسيادة أوكرانيا.