السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تفجر منازل غزة بساكنيها بعد إعلانها مناطق آمنة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلقي بالًا بأمن المواطنين الفلسطينيين، كما يدّعي بأن هذه المناطق في مدينة رفح الفلسطينية آمنة، بل يستهدف البيوت والمنازل فوق رءوس ساكنيها.

وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإسعافات نشطت حركاتها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تنقل الشهداء والمصابين والجرحى الذين سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية التي نفّذتها طائرات الاحتلال تجاه منزل في حي الجنينة في رفح، وأسفرت عن ارتقاء 7 شهداء وعشرات الإصابات ممن تواجدوا داخل المنزل.

وأوضح، أن طائرات الاحتلال شنَّت عدوانًا آخر استهدف أرضًا زراعية في المنطقة الجنوبية في رفح، حيث لا تزال طواقم الإسعاف تقوم بحركة نشطة لنقل المصابين من أماكن الاستهداف باتجاه مستشفى أبويوسف النجار.

 

القاهرة الإخبارية الإسعافات رفح المواطنيين الفلسطينيين أمنة

مواد متعلقة

بعد عامين من الحرب.. القاهرة الإخبارية: زيلينسكى يخطط لهجوم مضاد ضد روسيا

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 800 مقاتل أوكراني وإسقاط مقاتلتين من طراز ميج-29 

القاهرة الإخبارية: روسيا لم تضع توقيتًا للعملية العسكرية فى أوكرانيا

عبدالمنعم السيد: "رأس الحكمة" المشروع الاستثماري الأكبر في تاريخ مصر

حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال فى موقع الضهيرة جنوب لبنان

صافرات الإنذار تدوى فى عدة مستوطنات بالجليل الأعلى

أستاذ اقتصاد سياسى: منطقة رأس الحكمة ستكون نقطة ربط بين مصر وأوروبا

خبير سياحى: رأس الحكمة تمتلك مقومات عديدة تجعلها على خريطة السياحة العالمية

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. سعودي يبني مسجدا لنجله الشهيد في مصر

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

عاجل.. أحمد دياب يجتمع بالأندية لتغيير نظام الدورى الممتاز فى الموسم الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس