السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف حافظت الدول العربية على المسافة الآمنة فى الحرب الروسية الأوكرانية؟

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

علّق الكاتب الصحفي بشير عبدالفتاح، على الحرب الروسية الأوكرانية، وكيفية محافظة الدول العربية على المسافة الآمنة في هذه الحرب.

وقال عبدالفتاح، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحرب الروسية الأوكرانية اندلعت في توقيت بالغ الحساسية كانت الدول العربية خارجة من جائحة كورونا بكل ما حملته في طياتها من آثار وأصداء اقتصادية بالغة القسوة على الاقتصادات العربية. 

وأوضح أن هناك دولا عربية عديدة كانت ومازالت تعاني من أزمات سياسية واقتصادية ومجتمعية شتى، ومن ثم اكتسب التوقيت أهمية بالغة في هذا السياق، مشيرًا إلى أن الدول العربية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وبرغم صلاتها الوثيقة بطرفي النزاع روسيا وأوكرانيا لها علاقات وثيقة مع الجانبين على مستوى التبادل التجاري خاصة في مجال الأمن الغذائي. 

القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية الدول العربية المسافة الأمنة

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