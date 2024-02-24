السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عادل حمودة: هزيمة واحدة لإسرائيل تقضى عليها وتمسحها من الخريطة

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن جملة "إذا لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا خلقها لحماية مصالحنا"، جملة يفتخر بترديدها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأعلنها وهو عضو في الكونجرس، وانتشى بقولها وهو نائب رئيس لباراك أوباما، وأعادها على مسامعنا بعد عشرة أيام من الحرب في غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختلفا في أسلوب الحرب، واختلفا أيضًا في نتائجها السياسية، ولكن الاختلاف لم يمتد إلى إسرائيل نفسها، مؤكدًا أنه لا يجرؤ رئيس أمريكي واحد على ترك إسرائيل في محنتها، كما أنهم لا يقبلون بهزيمتها.

وأوضح أنهم جميعًا يعرفون أن هزيمة واحدة لإسرائيل تقضي عليها وتمسحها من الخريطة التي اغتصبتها وتقضي على الدولة المدللة على حجر الكونجرس والبنتاجون والبيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وتابع: دولة مدللة لا يرفض لها طلب، أسلحة حديثة بلا حدود، دعم مالي بلا تردد، مساندة سياسية ودبلوماسية وإعلامية بلا توقف، لخص وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن تدليل بلاده لإسرائيل قائلًا: "قد تكون قويًا للدفاع عن نفسك، ولكن طالما أن أمريكا موجودة فلن تضطر إلى ذلك أبدًا سنكون هناك دائمًا إلى جانبك".

عادل حمودة إسرائيل جو بايدن الكونجرس القاهرة الإخبارية واجه الحقيقة هزيمة

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