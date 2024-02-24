"حمودة": واشنطن استخدمت حق الفيتو بمجلس الأمن 42 مرة ضد قرارات تدين إسرائيل

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي 42 مرة ضد قرارات تدين إسرائيل، و42 فيتو لصالح إسرائيل من 83 فيتو استخدمتها الولايات المتحدة في تاريخها.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ عام 1972 مددت الولايات المتحدة ضمانات القروض التي تحصل عليها إسرائيل من مختلف المؤسسات المالية، ويعتبر ذلك شكلا من اشكال المساعدة الأمريكية غير المباشرة، ومكنت هذه الضمانات إسرائيل من الاقتراض من البنوك التجارية الأمريكية بأسعار فائدة أقل.

وأوضح أن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ارتفعت التجارة بينهما إلى ما يقرب من 50 مليار دولار في عام 2023، والأهم، كان الدعم السياسي الأمريكي غير المحدود لإسرائيل.

وأشار إلى أن السيناتور الأمريكي "جيسي هيلمز" عضو الكونجرس من 1973 إلى عام 2003 لخص هذه العلاقة قائلا "إن إسرائيل بمثابة حاملة طائرات أمريكية في الشرق الأوسط".