عادل حمودة: الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بإسرائيل في 14 مايو 1948، جاء الاعتراف في بيان أصدره الرئيس هاري ترومان عقب إعلان الدولة مباشرة، مؤكدًا أن العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب لم تبدأ إلا في 28 مارس 1949، واختير جيمس جروفر ماكدونالد ليكون أول سفير أمريكي لدى إسرائيل.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت إسرائيل أهم شريك للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ارتبطت الدولتان ارتباطا وثيقا بمصالح مشتركة، فتحت الولايات المتحدة خزائنها لمساندة إسرائيل ماليا.

وأوضح أن المسداعدات الأمريكية في أول خمسين سنة إسرائيلية بلغت 300 مليار دولار، وكل عام تتلقي إسرائيل مساعدات عسكرية قيمتها 3.8 مليار دولار، تمثل نحو 16% من ميزانية إسرائيل العسكرية غالبا.

وتابع: “لكن في حالات الطوارئ تفتح مخازن السلاح الأمريكي لإسرائيل لتأخذ منها بلا حساب، حدث ذلك أثناء حرب أكتوبر 1973، وحدث ذلك أيضا خلال الحرب في غزة 2023”، موضحًا أنه حسب مايكل حنا مدير المجموعة الأمريكية لإدارة الأزمات الدولية لعبت العلاقة الخاصة بين البلدين دورا كبيرا في تطوير القوة العسكرية الإسرائيلية، وتعمدت الولايات المتحدة أن تكون إسرائيل أقوى من الدول العربية المحيطة بها مجتمعة".