وزير العدل الفلسطينى: المرافعة المصرية أمام “العدل الدولية” طالبت بإنهاء الاحتلال

أكد الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية استندت للقانون الدولي والقانون الإنساني، وطالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المعركة القانونية أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بأهمية بالغة، لافتًا إلى أن استخدام واشنطن الفيتو يعد مشاركة واضحة في الجرائم الإسرائيلية.

وأوضح، أن الفيتو الأمريكي يعطي الضوء الأخضر للاحتلال في استكمال الإبادة الجماعية، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم باحترام التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية.