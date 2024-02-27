الثلاثاء 27 فبراير 2024
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سارة الشلقاني: هناك منظومة متكاملة تقودها الدولة لكي تكون سندًا للمواطن

سارة الشلقاني الصحفية
سارة الشلقاني الصحفية في جريدة الدستور

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أبرز ما جاء في جريدة “الدستور” العدد الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024.

وعلقت سارة الشلقاني، الصحفية في جريدة "الدستور"، على خبر “سند المواطن.. الدولة تقدم أكبر حزمة دعم وحماية اجتماعية للمواطنين مع قدوم شهر رمضان” والتي منها "إعفاء مليون طالب من دفع المصروفات الدراسية وتقديم خدمات للرعاية والدعم النقدي والعيني لـ245 ألف يتيم"، و“معارض للمواد الغذائية و127 مليار جنيه لدعم الخبر والبطاقات التموينية”، و“5 ملايين موظف يستفيدون من زيادة الأجور مع مرتب مارس”، و“تكافل وكرامة.. بزيادة 15% لـ22 مليون مستفيد.. ودعم لـ1.2 مليون من ذوي الهمم”؛ أن هذا الأمر نتيجة للقرارات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أكبر حزمة اجتماعية للمواطن المصري.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، أن الدولة ليست فقط هي سند  المواطن ولكن هناك منظومة متكاملة تقودها الدولة المصرية كي تكون بالفعل سندًا لهذا المواطن.

8 الصبح DMC جريدة الدستور سند المواطن أكبر حزمة دعم وحماية اجتماعية شهر رمضان

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