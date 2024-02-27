الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

8 الصبح: "المتحدة" تعيد أسس الثقافة والتربية السليمة للأطفال (فيديو)

المتحدة
المتحدة

قالت الإعلامية أسماء يوسف، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم دراما متنوعة خلال شهر رمضان 2024، مؤكدة أن المتحدة لم تغفل الأطفال، حيث تقدم العديد من الأعمال الخاصة بالأطفال والتي من بينها كارتون "نور"، و"يحيى وكنوز"، و"الكوكب السعيد".

وأضافت يوسف، اليوم الثلاثاء خلال تقديمها برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "DMC": "أنا بفطر في رمضان على كارتون يحيى وكنوز، مسلسل حلو جدا، وبنشوف فيه التاريخ اللي معمول بطريقة مبسطة".

بينما قالت الإعلامية آية جمال الدين: "الحمد لله عندنا مسلسلات كارتون للأطفال وجيل جديد هيرتبط بهذه المسلسلات".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رمضان 2024 دراما المتحدة يحيي وكنوز نور الكوكب السعيد

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