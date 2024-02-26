كيف تهتم "المتحدة" بدراما الطفل وتقديم مسلسلات "أنيميشن"؟

لسرد التاريخ وترسيخ القيم

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا على تقديم أعمال فنية تخاطب جميع فئات المجتمع بمختلف الفئات العمرية وهو ما كنا نفتقده على مدار سنوات عديدة.

ومن أهم الفئات العمرية التي حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي الأطفال واستطاعت أن تقدم على مدار ثلاث سنوات أعمال ذات رسوم متحركة بأحدث التقنيات التي تواكب عصرنا الحالي، إضافة إلى محتوي هادف يعلم أطفال الجيل القادم تاريخ ومعالم مصر بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ وقيم مجتمعية وعلمية بشكل بسيط وترفييهي.

مسلسل سر المسجد

وتقدم الشركة المتحدة في موسم رمضان 2024 مسلسل جديد بعنوان “سر المسجد” في إطار توجيه أعمال جديدة مخصصة للأطفال وتدور أحداثه حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال في إطار ديني مثل التنمر والسرقة وغيرها من المشكلات.

مسلسل مغامرات يحيى وكنوز 3

كما تقدم المتحدة جزء جديد من مسلسل “مغامرات يحيى وكنوز” والذي يحمل هذا العام شعار “أرض الحكايات” لتستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة وارتبط العمل في أذهانهم الأطفال خلال موسمي رمضان الماضيين بجزئيه الأول والثاني.

مسلسل نور والكوكب السعيد

وتقدم المتحدة في موسم رمضان 2024 مسلسل الرسوم المتحركة “نور والكوكب السعيد” مفهوما جديدا لغرس القيم الإيجابية في الأطفال والوصول إلى تفكير أجيال جيدة من الأطفال ومعرفة كيف يفكرون وكيف يمكن أن نتعامل معهم وكيف نغرس فيها المبادئ والوطنية.

“نور والكوكب السعيد” يقدم عددا من الشخصيات الخيالية وهم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغيرة زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

ويتعاون هؤلاء الأبطال معًا في مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الطاقة السلبية المنبعثة منه، والتي يتضح أنها تنتج عن المخاطر التي يتعرض لها الكوكب، والتي أصابته بكوارث كما أصابت الكثير من سكانه بالتعاسة، وخاصة الأطفال، وذلك من خلال مغامرات مشوقة ينجح أبطال المسلسل في عمليات إنقاذ متعددة، وذلك من خلال 10 حكايات يشتمل عليها المسلسل، وهي (حملة تبرعات، الصيد الجائر، تلوث الشواطئ، حرائق الغابات، استخدام الأطفال في الحروب، الهجرة غير الشرعية، مخاطر الألعاب الإلكترونية، مخاطر الحروب، خطف الأطفال، الأغاني العشوائية).

مسلسل نورة

ويناقش مسلسل نورة جزء مهم يستفيد منه الصغار والكبار من خلال التربية السليمة وهي أهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيل.

أهمية مسلسلات الرسوم المتحركة

ولأعمال الرسوم المتحركة أبعاد إيجابية تؤثر في نفسية الأطفال وتنمية مهارتهم خاصة وإن كان محتوى العمل يحمل رسالة ويناقش موضوعا هاما وهو ما قامت المتحدة بالتركيز عليه من خلال تقديمها أعمال ومن أبرزها مسلسل “مغامرات يحيى وكنوز” والتي تقدم الجزء الثالث منه في موسم رمضان المقبل 2024 نظرا للنجاح الكبير الذي حققه العمل منذ عرض أولى أجزاءه في عام 2022 وتدور فكرته حول معرفة الأطفال تاريخهم الفرعوني وسرد للأحداث التاريخية الهامة.

وكذلك مسلسل “المحمية” والذي تدور قصته حول إلقاء الضور على أهمية البيئة البحرية وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ عليها وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحقيق ذلك.

ومن الأعمال الهامة التي قدمتها منصة WATCH IT للجمهور مسلسل الرسوم المتحركة “ديسكفري” في تجربة أولى بتقنية 3D واعتمد المسلسل على تنمية الخيال لدى الأطفال من خلال قصته التي تدور حول أعمال العقل عبر البحث والتنقيب عن المعلومات فى مختلف المصادر وكيفية الأختراع وتحقيق الأحلام في اكتشاف أساليب حديثة تواكب التطور التكنولوجي الحالي.

وتعمل الأعمال الدرامية التي تستهدف الأطفال على تكوين وجهة النظر الشخصية للطفل تجاه الموضوع المطروح من خلال مسلسل الرسوم المتحركة وتساعده على تعلم أساليب الحياة وتكوين صورة ذهنية صحيحة تساعده في الدراسة على تذكر المعلومات حتى وإن كانت طفيفة.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضا مسلسل “القبطان عزوز" للفنان سامح حسين وعدد من نجوم الفن الذي اعتمد على شخصيات الفنانين الحقيقة في صورة كارتونية لتمزج بين حب الأطفال لهؤلاء الفنانين وبين تقديم معلومات هامة لهم.