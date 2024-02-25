الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

خريطة مسلسلات رمضان قناة ON

دراما رمضان 2024.. خريطة المسلسلات الحصري لقناة ON الفضائية (صور)

قناة ON الفضائية
قناة ON الفضائية

أعلنت شبكة قنوات ON الفضائية عن خريطة مسلسلاتها المقرر عرضها عبر قنواتها بشكل حصري للجمهور خلال موسم دراما رمضان 2024، والذي يضم كبار نجوم الدراما من مصر والوطن العربي.

 

ويرصد “الدستور” في السطور التالية المسلسلات المقررعرضها بشكل حصري عبر قنوات ON الفضائية:

 

مسلسل بيت الرفاعي

"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسلات رمضان 2024.. عرض "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة على on

مسلسل الكبير أوي 8

"الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "الكبير أوي 8"عبر قنوات ON حصريا

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

المسلسل مكون من (15 حلقة) ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر  وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

No description available.

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "جودر" حصريا على on

مسلسل حق عرب

“حق عرب” بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

No description available.

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "حق عرب" حصري عبر قنوات ON

مسلسل حق عرب مسلسل جودر ألف ليلة وليلة مسلسل الكبير أوي 8 مسلسل بيت الرفاعي موسم دراما رمضان 2024 دراما رمضان

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