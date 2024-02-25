دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "كامل العدد +1" على قنوات ON

أعلنت قنوات ON الفضائية عن عرض مسلسل “كامل العدد +1" الذي يخوض بطولته كل من النجم شريف سلامة والنجمة دينا الشربيني بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل “كامل العدد +1” من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر قناة ON العامة، وقناة ON DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر على البوستر الدعائي لقناة ON الفضائية الخاص بمسلسل “كامل العدد +1” كل من النجم شريف سلامة والنجمة دينا الشربيني كل منهما على بوستر دعائي منفرد.





ويواصل أبطال مسلسل كامل العدد +1 تصوير مشاهدهم تحت قيادة المخرج خالد الحلفاوي والذي رفع ساعات تصوير مسلسل كامل العدد +1 لتصل إلى 12 ساعة يوميا لإنجاز أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة لمسلسل كامل العدد +1.

وأوشك المخرج خالد الحلفاوي على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل كامل العدد +1 وذلك بالتزامن مع تصويره.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار إجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.