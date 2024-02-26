دراما رمضان 2024.. كيف طورت المتحدة الصورة الإخراجية للأعمال التلفزيونية؟

شهدت الدراما التلفزيونية المصرية خلال السنوات الأخيرة تطور كبير على مستوى الصورة والرؤية الإخراجية وهو ما قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالعمل على تطويره منذ نشأتها.

واعتمدت الشركة المتحدة في أعمالها الفنية على اظهار الصورة والجانب الإيجابي لمصر حتى وإن كان العمل يدور في إطار شعبي وذلك بعد أن ظل صناع الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التلفزيونية يركزون على العشوائيات والمناظر السلبية لمصر مما كان يعكس صورة سيئة حتى وإن كان لها صلة قليلة بالواقع.

ومع التطور الذي حدث على مستوى الصورة أصبح قريب من الواقع خاصة بعد التطوير الهائل الذي قامت به الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق الشعبية من خلال مؤسسة حياة كريمة مما جعل الأمر أكثر واقعية ومواكب للتطوير الكبير الذي شهدته مصر السنوات الأخيرة سواء على مستوى الطرق أو الاهتمام بالمناطق الأثرية وكذلك التطور التجميلي للمباني والشوراع.

وأصبحت الأعمال الفنية في الوقت الحالي تركز على إظهار المناطق السياحية والفاخرة لمصر وهذا دور الفن الرئسي الذي يصدر صورة ذهنية للعالم عن عادات وتقاليد الشعب المصري وكذلك طريقة معيشته.

ويعد تطوير الصورة الإخراجية وسيلة هامة للرد عن الشائعات التي تتعرض لها مصر بأنها دولة بدائية مثلما يحاول أن يصدر الغرب في أعمالهم عندما يتم ذكر مصر في أي عمل أجنبي وكذلك يعد تصحيح وتحديث لما وصلت له مصر من نهضة وتطوير في جميع مجالتها.

دراما رمضان 2024

ويشهد موسم دراما رمضان 2024 تطورًا كبيرًا في الأعمال التلفزيونية التي ستقدم للجمهور خلال رمضان ويأتي على رأس الأعمال الجديدة مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز والذي يعد الأضخم إنتجايا هذا العام والذي أبهر الجمهور منذ اطلاق الشركة المتحدة للإعلان التشويقي الخاص به وذلك بسبب جودة الصورة الإخراجية الأكثر من رائعة والتي تتماشى مع أجواء أحداث المسلسل التاريخية سواء على مستوى اختيار أماكن التصوير وكذلك اختيار الملابس والإكسسوارات والتي يغلب عليها الطابع التاريخي.

وحرص صناع مسلسل "الحشاشين" وعلى رأسهم المخرج بيتر ميمي على الاهتمام بأدق التفاصيل سواء بالديكورات المناسبة لأحداث العمل في الغابات والسهول والجبال أو الملابس المناسبة للشخصيات والتي زادت العمل ضخامة ويجسد النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث العمل بشخصية "حسن الصباح" الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في السابع عشر من عمره ويؤسس الجماعة التي سميت لاحقا بالحشاشين ليخوض صراعات ومواجهات كبيرة.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال والذي يعتبر عودة قوية للأعمال الأسطورية والذي أبهر أيضا الجمهور عقب طرح إعلانه بالأجواء الخيالية لأحداث المسلسل والتي تشبه لوحة فنية رائعة يقدمها لنا مخرج العمل إسلام خيرى والذي اختار مواقع تصوير نشهادها لأول مرة من قصور الأمراء والملوك وكذلك مواقع التصوير الخاريجة التي تنوعت بين أكثر من دولة أبرزها إحدى الجزر والتى مكث فيها "جودر" الذي يجسده النجم ياسر جلال لمدة عشرة أعوام كما رصد لنا البرومو التشويقى للعمل والذي يدور حول مشاهد تاريخية ترصد لنا حكايات ألف ليلة وليلة بشكل جديد ومختلف عن الذى قدم منذ سنوات عديدة عبر التليفزيون المصرى لنعيش قصة خيالية على مدار 15 حلقة خلال الشهر الكريم.

وينضم لقائمة الأعمال التي أعتمدت على التصوير الخارجي مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة والذي اعمتد مخرجه أحمد نادر جلال على إظهار الصورة الجمالية لمصر من خلال تصويره العديد من المشاهد على ضفاف النيل مثل القناطر الخيرية وكذلك التصوير في منطقة شبرا فيما حرص أيضا على إظهار المنزل المصري من الداخل رغم بساطته في الأحداث إلى إنه كان منظف ومرتب ومتماشي مع الواقع بشكل كبير.

وعن الأعمال التي تنتمي للون الشعبي هذا العام مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي والذي يعكس صورة إيجابية عن المناطق والحارة الشعبية الحقيقية التي تبتعد تماما عن المشاهد التي كنا نراها مليئة بالعشوائية في الأعمال القديمة وحرص مخرج العمل إسماعيل فاروق على التصوير في أكثر من منطقة شعبية على أرض الواقع وسط الجمهور الحقيقي ليعكس صورة حقيقية عن المناطق الشعبية المصرية.