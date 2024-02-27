الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

2981 ضابطًا وجنديًا.. الاحتلال يعلن حصيلة مصابيه منذ العملية البرية على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن حصيلة مصابيه من الجنود والضباط منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية".

وأكد جيش الاحتلال أن 2981 ضابطًا وجنديًا مصابًا منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية في قطاع غزة، بجانب إصابة 465 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

322 عسكريًا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك بغزة

وأوضح جيش الاحتلال أن 322 عسكريًا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك قطاع غزة من بينهم 38 حالة خطيرة.

وأشار إلى أن 7 عسكريين أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بجانب إصابة جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات في طوباس بالضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية الاحتلال قطاع غزة العملية البرية الحرب الضفة الغربية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: نتنياهو فوجئ بإعراب بايدن عن أمله فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة بحلول الإثنين المقبل

سامح شكرى: أزمة غزة كشفت ازدواجية المعايير والاستقطاب الذى يعانى منه النظام الدولى

القاهرة الإخبارية: 2023 الأكثر دموية على الضفة والشعب الفلسطينى

سارة الشلقاني: هناك منظومة متكاملة تقودها الدولة لكي تكون سندًا للمواطن

برلمانى: مليون قطعة أثرية مصرية موجودة فى المتاحف العالمية

8 الصبح: "المتحدة" تعيد أسس الثقافة والتربية السليمة للأطفال (فيديو)

وزير العدل الفلسطينى: المرافعة المصرية أمام “العدل الدولية” طالبت بإنهاء الاحتلال

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 18 متظاهرًا فى تل أبيب

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

بيان مهم من وزارة الداخلية حول شهادات تحركات العمالة الموسمية فى الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟