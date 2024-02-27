2981 ضابطًا وجنديًا.. الاحتلال يعلن حصيلة مصابيه منذ العملية البرية على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن حصيلة مصابيه من الجنود والضباط منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية".

وأكد جيش الاحتلال أن 2981 ضابطًا وجنديًا مصابًا منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية في قطاع غزة، بجانب إصابة 465 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

322 عسكريًا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك بغزة

وأوضح جيش الاحتلال أن 322 عسكريًا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك قطاع غزة من بينهم 38 حالة خطيرة.

وأشار إلى أن 7 عسكريين أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بجانب إصابة جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات في طوباس بالضفة الغربية.