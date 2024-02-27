سامح شكرى: أزمة غزة كشفت ازدواجية المعايير والاستقطاب الذى يعانى منه النظام الدولى

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أزمة غزة الأخيرة أصبحت كاشفة لمعضلة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحالة الاستقطاب الحاد التي يعاني منها النظام الدولي.

وأضاف وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه في الوقت الذي يتعمد فيه البعض إجهاض مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نجدهم يبذلون كل ما بوسعهم لوقف الحرب في أزمات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا أمر أصبح بمثابة إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاتها.

التقاعس في حالة غزة

وتابع: "هل يعقل أن دولًا ضمن أعضاء المجلس ما زالت تتقاعس في حالة غزة عما اتخذته حيال قضايا أخرى من الإنبراء في الإدانة وتوصيف الأفعال باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تستوجب التصدي لها مكتفية في حالة غزة بالتوقع بأن يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان دون اكتراث إذا تم الاستجابة لنداءاتها بل وتوسلاتها من عدمه".

وواصل: "يبدو أن الحياة في غزة لا ترقى في اهتمامهم وأن حياة الأطفال الذين قتلوا بعشرات الآلاف لا تحرك مشاعرهم المرهفة فهم أقل قيمة من غيرهم"، مؤكدًا أن هذه المواقف مشينة بل تنبئ بانهيار منظومة حقوق الإنسان الدولية وآلياته وضمنها هذا المجلس.