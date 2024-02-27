الفصائل الفلسطينية تفجر آلية عسكرية جنوب حى الزيتون بغزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن تفجيرها آلية عسكرية إسرائيلية في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

إسقاط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في محيط جامعة فلسطين

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنه تم إسقاط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في محيط جامعة فلسطين شمال المحافظة الوسطى.

كما استهدفت الفصائل الفلسطينية، جنود الاحتلال المتمركزين شرق المقبرة الشرقية في جباليا، بصاروخ موجه، حيث سقطوا بين قتيل وجريح.