الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مسئول الإعلام بالأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": طفل من ستة أطفال يعانون سوء التغذية بغزة

إيناس حمدان
إيناس حمدان

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، إن الأوضاع في غزة سيئة، بسبب أعداد النازحين التي تزيد يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن 1 من ستة أطفال يعانون سوء التغذية.

وأضافت "حمدان"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في الأيام العادية كان يدخل 500 شاحنة يوميا، أما خلال الأزمة فتدخل 100 شاحنة في أحسن الأحوال، وهذا لا يكفي حتى 10% من احتياجات الشعب الفلسطيني.

ونوهت، بأن الوضع الصحي سيئ للغاية، بسبب نقص الامدادات الطبية والإغاثية، حيث إننا نحتاج المزيد من المساعدات الطبية لسد العجز الحالي في القطاع.

وتابعت، أن الطرق أغلبها مدمرة وبالتالي هذا يعوق حركة الطواقم الطبية من أجل إنقاذ المرضى والجرحى، مؤكدة أن العاملين بالأونروا ما زالوا يمارسون مهمتهم الإنسانية داخل القطاع المنكوب.

مسؤول الإعلام بالأونروا القاهرة الإخبارية إيناس حمدان الوضع الصحي أونروا

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