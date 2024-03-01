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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

تراجع الأسعار.. سعر الحديد اليوم الجمعة 1- 3- 2024 في مصر

أسعار الحديد
أسعار الحديد

مع تراجع أسعار الحديد يحرص المقاولون والمستثمرين في جميع المحافظات على معرفة سعر الحديد اليوم الجمعة 1- 3- 2024 في مصر عبر جوجل، حيث تراجعت الأسعار في أسواق مصر، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار لتنخفض أسعار الطن من حديد عز لمستوى مبلغ 55 ألف جنيه.

تراجع الأسعار.. سعر الحديد اليوم الجمعة 1- 3- 2024 في مصر

ويقدم «الدستور» في هذا التقرير كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت في مصر.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم

  • تراجع سعر طن حديد المصريين اليوم الجمعة إلى 53 ألف جنيه.
  • سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة نحو 55 ألف جنيه للطن.
  • وتراجع سعر طن حديد سرحان لمستوى 52 ألف جنيه.
  • وبلغ سعر طن حديد المعادي اليوم الجمعة نحو 52 ألف جنيه.
  • وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 51361 جنيهًا.
  • وهبط سعر طن حديد العشري اليوم إلى 50 ألف جنيه.

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 فبراير 2024  في مصر 

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024


سعر الأسمنت اليوم الجمعة 1- 3- 2024

  1. سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح اليوم الجمعة نحو 1980 جنيها.
  2. تراجع سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر اليوم الجمعة لمستوى 1930 جنيها.
  3. وسجل طن أسمنت أسمنت السويس اليوم الجمعة نحو 2010 جنيهات.
  4. وتراجع سعر طن أسمنت السويدي اليوم لـ 1100 جنيه.
  5. هبط سعر طن أسمنت طرة وحلوان اليوم الجمعة عند مستوى 1980 جنيها.
  6. سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة اليوم الجمعة نحو 2020 جنيها.
  7. تراجع اليوم الجمعة سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 2140 جنيها.
  8. بلغ سعر متوسط سعر الأسمنت الأبيض اليوم نحو 3900 جنيه للطن.
  9. حقق سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء نحو 3800 جنيه.
  10. وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى مبلغ 3920 جنيها.

بعد. صفقة رأس الحكمة.. ننشر أسعار الأسمنت اليوم

أسعار طن الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024

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أسعار الجبس اليوم

  • سجل سعر جبس الدولية اليوم الجمعة نحو 1400 جنيه للطن.
  • حقق سعر طن جبس المعمار اليوم الجمعة نحو 1350 جنيها.
  • بلغ سعر طن جبس العامرية اليوم الجمعة 1300 جنيه.
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