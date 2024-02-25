بعد. صفقة رأس الحكمة.. ننشر أسعار الأسمنت اليوم

ترصد الدستور أسعار الأسمنت اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر في ظل حركة المتغيرات اليومية للأسعار التي تشهد حالة من المتغيرات في سعر مواد البناء خاصة عقب توقيع صفقة رأس الحكمة التي تمت بين كلا من الحكومة المصرية والإماراتية.



سعر طن الأسمنت اليوم



وسجل سعر طن الأسمنت اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 نحو 1980 جنيها للطن أسمنت المسلح فيما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1930 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1920 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 1960 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1900 جنيها للطن.



أسعار الأسمنت اليوم



فيما سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2100 جنيه للطن فيما سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2010 جنيهات للطن بينما سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2000 جنيه للطن بينما سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1950 جنيها للطن.



سعر طن أسمنت المخلوط



فيما سجل سعر طن أسمنت المخلوط اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 نحو 1280 جنيها إلى 1440 جنيها للطن بينما سجل سعر طن أسمنت المقاوم نحو من 2150 جنيها للطن إلى 2370 جنيها للطن بينما سجل سعر طن الأسمنت الأبيض من 3500 جنيها للطن الي 3600 جنيها للطن.

وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخري وفقا لكل منطقة وتكاليف النقل الخاصة بها بخلاف رسوم القيمة المضافة وهامش ربح التاجر.

ودخلت مصر مرحلة جديدة من الاستثمار في المدن الجديدة عبر صفقة رأس الحكمة التي تم الاعلان عنها بين كلا من الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية مما يخلق فرص استثمارية جديدة في صناعة الأسمنت في ظل احتياج السوق إلى إنتاج طاقات جديدة تكفي حجم الاستثمارات التي سيتم تنفيذها في المدن الجديدة من مشروعات استثمار عقاري كبري خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة.