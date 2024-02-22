سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 22 فبراير 2024
تستقر أسعار مواد البناء حتى الآن في السوق المصري بعد تخطيها حاجز 45 ألف جنيه في مختلف الشركات المصنعة في مصر ويرتبط سعر الحديد والأسمنت بسعر التداول العالمي لمواد البناء.
ننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ وأسعار مواد البناء الأخرى في السوق العمراني المصري وفق التحديث الأخير لها.
سعر الحديد اليوم في مصر
سعر الحديد بشاى 42،900 جنيه
سعر الحديد العتال 55،500 جنيه
طن حديد المعادى 54،500 جنيه
طن حديد الكومى 49،500 جنيه
طن حديد المراكبى 55،250 جنيه
طن حديد عطيه 55،250 جنيه
طن حديد العشري 59،000 جنيه
طن حديد الجيوشي 49،000 جنيه
طن حديد مصر ستيل 49،500 جنيه
طن حديد بيانكو 54،000 جنيه
طن حديد المصريين 49،920 جنيه
طن حديد سرحان 54،000 جنيه
سعر حديد عز
ما زال يستقر حديد عز عند 49،920 جنيه في السوق المصري.
سعر الاسمنت اليوم
أسمنت المعلم 2،090 جنيه
اسمنت السهم 2،060 جنيه
أسمنت الفهد 2،020 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،100 جنيه
العسكري بني سويف 2،060 جنيه
أسمنت المسلح 2،130 جنيه
جنوب الوادي 2،020 جنيه
أسمنت المخصوص 2،130 جنيه
أسمنت السويس 2،140 جنيه
أسمنت السويدي 2،300 جنيه
أسمنت العسكري 2،000 جنيه
أسمنت النصر 2،090 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2،080 جنيه
أسمنت حلوان 2،130 جنيه
أسمنت المنيا 2،060 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،060 جنيه
أسمنت المصري 2،060 جنيه
أسمنت الممتاز 2،160 جنيه
أسمنت التعمير 2،150 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه
أسمنت المصريين 2،200 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه
أسمنت البرج 2،350 جنيه
أسمنت الماكس 2،260 جنيه
أسمنت النهضة 2،400 جنيه
أسمنت أسوان 2،250 جنيه
أسمنت السد العالي 2،200 جنيه
أسمنت قنا 2،400 جنيه
سعر الطوب الأحمر
طوب أحمر مقاس 24×11×6 سم 1،000 جنيه
طوب أحمر مقاس 24×11×12 سم 1،600 جنيه
طوب أحمر مقاس 25×12×13 سم 2،300 جنيه
طوب وردي مقاس 25×12×6 سم 3،135 جنيه
طوب خفيف مقاس 60×20×20 سم 1،880 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم 9،000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم 6،200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم 1،500 جنيه
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سعر الرمل
متر مكعب من رمل ناعم 85 جنيه
متر مكعب من رمل خشن 100 جنيه
متر مكعب زلط عادة 215 جنيه
متر مكعب زلط فينو 310 جنيه
متر مكعب زلط مخصوص 280 جنيه
متر مكعب زلط سن2 مقاس 22 230 جنيه .