سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 22 فبراير 2024

تستقر أسعار مواد البناء حتى الآن في السوق المصري بعد تخطيها حاجز 45 ألف جنيه في مختلف الشركات المصنعة في مصر ويرتبط سعر الحديد والأسمنت بسعر التداول العالمي لمواد البناء.



ننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ وأسعار مواد البناء الأخرى في السوق العمراني المصري وفق التحديث الأخير لها.



سعر الحديد اليوم في مصر

سعر الحديد بشاى 42،900 جنيه

سعر الحديد العتال 55،500 جنيه

طن حديد المعادى 54،500 جنيه

طن حديد الكومى 49،500 جنيه

طن حديد المراكبى 55،250 جنيه

طن حديد عطيه 55،250 جنيه

طن حديد العشري 59،000 جنيه

طن حديد الجيوشي 49،000 جنيه

طن حديد مصر ستيل 49،500 جنيه

طن حديد بيانكو 54،000 جنيه

طن حديد المصريين 49،920 جنيه

طن حديد سرحان 54،000 جنيه



سعر حديد عز

ما زال يستقر حديد عز عند 49،920 جنيه في السوق المصري.





سعر الاسمنت اليوم

أسمنت المعلم 2،090 جنيه

اسمنت السهم 2،060 جنيه

أسمنت الفهد 2،020 جنيه

أسمنت وادي النيل 2،100 جنيه

العسكري بني سويف 2،060 جنيه

أسمنت المسلح 2،130 جنيه

جنوب الوادي 2،020 جنيه

أسمنت المخصوص 2،130 جنيه

أسمنت السويس 2،140 جنيه

أسمنت السويدي 2،300 جنيه

أسمنت العسكري 2،000 جنيه

أسمنت النصر 2،090 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2،080 جنيه

أسمنت حلوان 2،130 جنيه

أسمنت المنيا 2،060 جنيه

أسمنت المهندس 2،250 جنيه

أسمنت تايتان 2،060 جنيه

أسمنت المصري 2،060 جنيه

أسمنت الممتاز 2،160 جنيه

أسمنت التعمير 2،150 جنيه

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه

أسمنت المصريين 2،200 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه

أسمنت البرج 2،350 جنيه

أسمنت الماكس 2،260 جنيه

أسمنت النهضة 2،400 جنيه

أسمنت أسوان 2،250 جنيه

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه

أسمنت قنا 2،400 جنيه

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر مقاس 24×11×6 سم 1،000 جنيه

طوب أحمر مقاس 24×11×12 سم 1،600 جنيه

طوب أحمر مقاس 25×12×13 سم 2،300 جنيه

طوب وردي مقاس 25×12×6 سم 3،135 جنيه

طوب خفيف مقاس 60×20×20 سم 1،880 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم 9،000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم 6،200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم 1،500 جنيه



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متر مكعب زلط فينو 310 جنيه

متر مكعب زلط مخصوص 280 جنيه

متر مكعب زلط سن2 مقاس 22 230 جنيه .