الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إطلاق مبادرات بالتنسيق مع مديرية التموين لتخفيض أسعار اللحوم والسلع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، أنه علينا أن نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظه  ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والساده مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

محافظ الدقهلية:الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق

وأشار " المحافظ " إلى أن الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق فبدون تنظيم جيد لن يكون هناك نهوض بمنظومة العمل والمؤسسة وهذا لن يتحقق إلا بالعمل كفريق واحد.

وقال "مختار" خالص التهاني القلبية للشعب المصري ولشعب الدقهلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات وعلي الأمة العربية والإسلامية.

ووجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من تجهيز باقي معارض اهلا رمضان بجميع المراكز والمدن والاحياء وافتتاحها لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه للمواطنين طوال أيام شهر رمضان المبارك والتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية والغرفة التجارية  لتوفير جميع السلع والمواد الغذائية بهذه المعارض.

كما وجه "مختار" بإطلاق العديد من المبادرات بالتنسيق مع مديرية التموين لتخفيض أسعار اللحوم والسلع والمواد الغذائية بجميع المنافذ والمعارض علي مستوي المحافظه بالإضافة إلي مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وأيضًا  وجه "المحافظ" لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة اي تغيرات جديده او مخالفات وإزالتها في المهد، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص.

وكلف "مختار" رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة والاستعداد الكامل للانتهاء من ملف التصالح علي مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقًا للقانون الجديد  لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها.

كما كلف "المحافظ" رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع المخلفات البلدية والصلبه ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، حتي تصبح المحافظة خالية تمامًا من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الجهاز التنفيذي هيثم الشيخ

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