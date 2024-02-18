الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استكمال تتفيذ مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة بالدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

استمرت أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التضامن الاجتماعى بالدقهلية في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة أنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري لتنفيذ خطة نصف سنوية بجميع مراكز المدن والأحياء لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة رواد النيل.

ونسقت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص مع مسئولي مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري وحي غرب وحي شرق لتنفيذ ورشتين عمل وقد استهدفت ورش العمل تدريب خليجيات الجامعات والمعاهد بمحافظة الدقهلية من مكلفات الخدمة العامة، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة النصف سنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة.

وأضافت أن ورش العمل التي تم تنفيذهما شارك فيهما أميرة الشربينى وندى عبد العزيز محاضرين من مركز تطوير اعمال البنك الاهلى المصرى.

IMG-20240218-WA0174
IMG-20240218-WA0174
IMG-20240218-WA0173
IMG-20240218-WA0173
مبادرة رواد النيل البنك المركزي الدقهلية التضامن الاجتماعى بالدقهلية أيمن مختار

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

تركى آل الشيخ: 4 مليارات جنيه ميزانية حفلات الليالى السعودية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين