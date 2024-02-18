استكمال تتفيذ مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة بالدقهلية

استمرت أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التضامن الاجتماعى بالدقهلية في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة أنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري لتنفيذ خطة نصف سنوية بجميع مراكز المدن والأحياء لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة رواد النيل.

ونسقت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص مع مسئولي مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري وحي غرب وحي شرق لتنفيذ ورشتين عمل وقد استهدفت ورش العمل تدريب خليجيات الجامعات والمعاهد بمحافظة الدقهلية من مكلفات الخدمة العامة، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة النصف سنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة.

وأضافت أن ورش العمل التي تم تنفيذهما شارك فيهما أميرة الشربينى وندى عبد العزيز محاضرين من مركز تطوير اعمال البنك الاهلى المصرى.

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