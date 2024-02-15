ورش عمل لتمكين المرأة ضمن مبادرة "رواد النيل" بالدقهلية

انطلقت أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بمحافظة الدقهلية بمشاركة وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تحقيق أهداف التنمية المجتمعية من خلال بناء الإنسان وتوعيته وتثقيفه بكل القضايا وكيفية التعامل معها بالإيجابية المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيًا وصحيًا وثقافيًا؛ لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

ورش عمل لطالبات التعليم الفني

من جهتها، أوضحت الدكتورة هبة البيلي، مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ناصر شعبان، لتنفيذ عدد من ورش العمل تستهدف فتيات التعليم الفني لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة "رواد النيل".

وتم تنفيذ ورشتيِّ عمل بالمدرسة الإلكترونية بنات، ومدرسة "فريدة حسان التجارية"، واستهدفت ورش العمل تدريب طالبات التعليم الفني بالدقهلية، ومن المقرر استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة بعدد كبير من مدارس التعليم الفني للفتيات خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات، وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات، وذلك بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالي والفني للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا معالجة التحديات والمعقات التي تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي.

جانب من المبادرة