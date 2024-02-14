إصابة 22 شخصًا فى تصادم ربع نقل وميكروباص بالدقهلية

حصلت “الدستور” على أسماء المصابين الـ22 إثر وقوع حادث تصادم ربع نقل وميكروباص بالدقهلية وهم: السيدة طلبة عبد العاطي 62 عاما مقيمة تلبانة، محمد أحمد جمعة 60 عاما مقيم تلبانة، هانم صبري عبده 55 مقيمة تلبانة، السيد الشحات عبده محمد 35 عاما مقيم تلبانة، سلوي عبد الهادي لطفي 45 عاما مقيمة كفر الأطرش، عزيزة محمد التابعي 44 عاما ومقيمة تلبانة، عبير عبد السلام محمد الحسين 45 عاما مقيمة كفر تلبانة، فاطمة محمود عبد الله 40 عاما مقيمة تلبانة، وحيدة أحمد تاج الدين 51 عاما مقيمة كفر تلبانة، هانم صبري عبده 55 عاما مقيمة تلبانة، عواطف عبد الحميد محمد أحمد 50 عاما مقيمة تلبانة نعيمة علي عبده 44 عاما مقيمة تلبانة.

كما أصيبت أشجان حسني ذكي 45 عاما مقيمة منشية صبري أبو علم، مراد عبد السلام أبو المعاطي 45 عاما مقيم منشية صبري أبو علم، رحاب محمد لطفي السطوحي 35 عاما مقيمة كفر الأمشوطي، صفاء عبد اللطيف محمد 45 عاما مقيمة قرية الصفا، ياسر محمد السيد 48 عاما مقيم الصفا، هانم عبد العظيم إسماعيل محمد 41 عاما مقيمة البيضاء، توحة عبد الهادي طه عبده 40 عاما مقيمة تلبانة، حازم الإمام حسن 25 عاما مقيم تمى الأمديد، طارق محمد عبد اللطيف 24 عاما مقيم بقرية الصفا، محمود شعبان عبد الحليم 21 عاما مقيم السعدية وأدهم محمد السيد فرحات 11 عاما قرية البيضاء، وأصابتهم جميعا مابين كسور وارتجاج وكدمات.

تفاصيل الحادث

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم ربع نقل وميكروباص على طريق تلبانة ومنشيه صابر أبو علام.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع مصابين وعددهم 22 شخصا حيث تعرضوا لإصابات متفرقة مابين كدمات ونزيف وارتجاج وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.