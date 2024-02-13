"صناع الحياة" يحتفل بمرور عام على تشغيل مركز الغسيل الكلوى بالدقهلية

احتفلت مؤسسة صناع الحياة مصر في حضور لفيف من الشخصيات العامة بمرور عام على افتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

حضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية بؤسسة صناع الحياة مصر، على رأسهم المهندس أحمد موسى المدير التنفيذي للمؤسسة ونهى أحمد مدير مكاتب صناع الحياة والدكتورة نجوى إبراهيم مدير عام وحدة كلى صناع الحياة بالدقهلية.

يذكر أن مركز المقاطعة للغسيل الكلوي تم افتتاحه رسميا في شهر فبراير من العام الماضي بتبرعات من أهالي قرية المقاطعة وإشراف وتشغيل مؤسسة صناع الحياة مصر.



2200 جلسة غسيل كلوي خلال عام

وخلال العام، حقق المركز العديد من الإنجازات كان منها عمل ما يقرب من 2200 جلسة غسيل كلوي حتى يناير عام 2024، كما استقبل المركز 30 مريضا دائما، كما انتهى المركز من مراحل التكويد الرسمي بالمجالس الطبية المتخصصة في أغسطس من العام الماضي.

ونجح مركز المقاطعة خلال العام من عمل عدد كبير من قرارات المرضى للعلاج على نفقة الدولة واعتماد صرف المبالغ المستحقة لهم.

كما انتهى المركز من عمل وصلة مياه إضافية بطول 30 مترا لمعالجة مشاكل انقطاع المياه، كما تم افتتاح الدور الثالث من المركز بعد الانتهاء من أعمال تشطيبه بإجمالي 6 غرف ونقل المكاتب والإدارية والمخازن فيه.

وخلال العام أيضا انتهى المركز من تنفيذ أعمال الحماية المدنية بالمبنى.

وكانت ثمرة جهود هذا العام حصول المركز على تقييم A+ من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

ويسعى المركز خلال العام الجديد بالحفاظ على دوره في رعاية واستقبال مرضى الغسيل الكلوي من أهالى القرية والقرى المجاورة بنفس الكفاءة والإخلاص والتفاني بجانب العمل على توسيع وحدة الغسيل الكلوي لتصل إلى 20 وحدة، بجانب توسيع قدرة المركز على استقبال المرضى الدائمين ليصلوا إلى 36 مريضا دائما بزيادة 16 مريضا.

وخلال الحفل تم تكريم الكوادر الطبية والفنية والإدارية من العاملين بالمركز ومنحهم شهادات التقدير، كما قامت مؤسسة صناع الحياة مصر بتكريم المتبرعين من الأهالي الذين أسهموا في دعم وإنشاء المركز ومنحهم شهادات تقدير.

وخلال الحفل، كرم قيادات ومتطوعي مكتب صناع الحياة بمحافظة الدقهلية على إنجازاتهم خلال العام التي تلخصت في: توعية أكثر من 25.000 شخص عن أهمية شرب المياه والحفاظ على الكلي، تنفيذ 3 قوافل بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأكثر من 60.000 مستفيد، المشاركة في مشروع هنوصلك وتنفيذ عدد من الاستمارات الكاشفة وفقر وإعاقة لعدد 393 مستفيدا، تنفيذ 50 معرضا خيريا للملابس لعدد 8000 مستفيد، تنفيذ حوالي 2000 استمارة بحث لأكثر الأسر استحقاقا، توزيع حوالي 10.000 كرتونة غذائية، توزيع 3000 وجبة، توزيع 4000 كيلو لحوم أضاحي، تنفيذ 25 مشروعا صغيرا، تنفيذ 80 سقفا، وجود فرق تطوعية في 7مراكز بالمحافظة بمشاركة حوالي 2500 متطوع

جانب من الاحتفال بمرور عام علي تشغيل مركز الغسيل الكلوي

جانب من الاحتفال بمرور عام علي تشغيل مركز الغسيل الكلوي

جانب من الاحتفال بمرور عام علي تشغيل مركز الغسيل الكلوي

جانب من الاحتفال بمرور عام علي تشغيل مركز الغسيل الكلوي