الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤسسة صناع الحياة تحتفل بافتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية بمؤسسة صناع الحياة

انطلقت احتفالية مؤسسة صناع الحياة مصر التخصصية، بنادي الصيادلة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك لمرور عام على افتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة، بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.


وشهد الحفل حضور عدد من القيادات التنفيذية بمؤسسة صناع الحياة، منهم أحمد موسى المدير التنفيذي للمؤسسة نهى أحمد مدير مكاتب صناع الحياة والدكتورة نجوى إبراهيم مدير عام وحدة كلى صناع الحياة بالدقهلية.


وقد عرضت المؤسسة فيلم تسجيلي عن مركز الغسيل الكلوي.

 

يذكر أن مركز المقاطعة للغسيل الكلوي تم افتتاحه رسميا في شهر فبراير من العام الماضي، بتبرعات من أهالي قرية المقاطعة وإشراف وتشغيل مؤسسة صناع الحياة مصر.
 

وخلال الاحتفالية تم اعلان انه خلال العام حقق المركز العديد من الإنجازات، كان منها عمل مايقرب من  2200 جلسة غسيل كلوي حتى يناير عام 2024، كما استقبل المركز 30 مريضا دائما، كما انتهى المركز من مراحل التكويد الرسمي بالمجالس الطبية المتخصصة في أغسطس من العام الماضي.
 

ونجح مركز المقاطعة خلال العام من عمل عدد كبير من قرارات المرضى للعلاج على نفقة الدولة واعتماد صرف المبالغ المستحقة لهم. 

جانب من الاحتفالية بمؤسسة صناع الحياة
جانب من الاحتفالية بمؤسسة صناع الحياة
جانب من الاحتفالية بمؤسسة صناع الحياة
جانب من الاحتفالية بمؤسسة صناع الحياة
جانب من الاحتفالية بمؤسسة صناع الحياة
جانب من الاحتفالية بمؤسسة صناع الحياة
احتفالية مؤسسة صناع الحياة مصر التخصصية نادي الصيادلة بمدينة طلخا مدينة طلخا الدقهلية السنبلاوين

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