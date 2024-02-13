مدير عام وحدة كلى صناع الحياة: نسعى للحصول على أكثر من 20 جهاز للغسيل الكلوي

احتفلت مؤسسة صناع الحياة مصر، في حضور لفيف من الشخصيات العامة، بمرور عام على افتتاح وتشغيل مركز الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وقالت الدكتورة نجوى إبراهيم مدير عام وحدة كلى صناع الحياة مصر التخصصية، إن مركز المقاطعة للغسيل الكلوي تم افتتاحه رسميا في شهر فبراير من العام الماضي بتبرعات من أهالي قرية المقاطعة، وإشراف وتشغيل مؤسسة صناع الحياة مصر.

كما صرحت الدكتوره نجوى ابراهيم، باستقبال 30 مريضا: «بنقدملهم جلسات الغسيل الكلوي، وما يقرب من 2200 جلسة غسيل كلوي على مدار العام حتى يناير 2024».

كما أكدت على وجود 8 أجهزه في المركز حاليا، وأنهم يسعوا للحصول علي أكثر من 20 جهاز.