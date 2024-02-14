الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح ملعب مركز شباب بسنديلة التدريبي في بلقاس

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، ملعب مركز شباب بسنديلة التدريبي بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، والذي يقع على مساحة 4000 متر مربع تقريبًا.


جاء ذلك بحضور النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، ومحمد صلاح بالإنابة عن النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالباسط عبدالصمد مدير إدارة شباب بلقاس، والأستاذ محمد الاتربي رئيس قسم الرياضة بحزب الوفد وجريدة الوفد.
 

وأكد المحافظ أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للرياضة في مصر وأمر منذ توليه بإنشاء وتطوير كافة المنشآت الرياضية لخدمة الشباب واكتشاف المواهب في كافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، ليخرج لنا جيل يرفع راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية والرياضيه.
 

وقال "مختار": سعادتي بالغة لافتتاح هذا الصرح الرياضي داخل قرية من قرى المحافظة مما يدل على حرص الدولة على توفير الخدمات الرياضة لكل الشباب، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية بكافة أنواعها وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة والمنافسة في جميع الفعاليات الرياضية.
 

وأشار إلى أن الاهتمام بالرياضة والأنشطة الرياضية وممارستها هو ضمن ملفات بناء الإنسان المصري وفي المقدمه الشباب من أجل تنمية عقولهم والحافظ علي ليقاتهم البدنية وصحتهم وممارسة الأنشطة الرياضية هي السبيل الوحيد للحفاظ عليها.
 

وثمن "مختار" دور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعمه الكامل للمحافظة من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة الرياضية بكافة أنواعها لخدمة الشباب سواء في الألعاب الرياضية أو الألعاب الفردية وغيرها.

الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية بلقاس وزارة الشباب والرياضة

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