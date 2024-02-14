فوز فريق جامعة المنصورة الجديدة بالمركز الخامس بمسابقة هاكاثون لتمكين ذوي الهمم

فاز فريق من جامعة المنصورة الجديدة – كلية علوم وهندسة الحاسب - بالمركز الخامس في مسابقة هاكاثون للتقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم أمس الثلاثاء، والمقامة بجامعة بنها، تحت برعاية دكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة دكتور إبراهيم معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، وتحت شعار "الوطن محتاج لجميع الهمم".

تأتي فعاليات الهاكاثون تحت رعاية جامعة بنها والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

وحرصًا من إدارة الكلية علي مساعدة وتحفيز الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، فقد شارك عدة فرق بالكلية في مسابقة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم المقام بجامعة بنها وقد تأهل منهم فريقين إلى التصفيات النهائية ضمن أكثر من 300 فريق من مختلف الجامعات المصرية وقد حصل أحد الفريقين على المركز الخامس بمجال الإتاحة والترفيه Accessibility and Entertainment Track.

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