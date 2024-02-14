"صحة الدقهلية": 161 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية خلال شهر

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي خلال الشهر الماضي في متابعة سير العمل بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

من جهته، كشف الدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، إنه تم استقبال 161065 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 11979 أخرى إلى الأقسام الداخلية و415844 بالعيادات الخارجية فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 3064 عملية.

وأضاف فاروق، أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 15 جولة تفقدية تضمنت على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

ولفت إلى أنه جارٍ متابعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفيات المنزلة وصدر المنصورة وحميات المنصورة والسنبلاوين وجمصة.

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