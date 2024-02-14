محافظ الدقهلية: إحالة 134 مخالفة تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وقال محافظ الدقهلية، إنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأضاف، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 134 محضرًا بالمخالفات بنطاق عدد 9 مراكز المطرية وطلخا وبني عبيد ودكرنس ومنية النصر ونبروه وحي غرب المنصورة والمنزلة ومحلة دمنه نطاق المحافظة وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد ديرة، أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار إليها شملت المرور على 175 مخبزًا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى أوعذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وأيضًا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وجرى المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وأيضًا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها.

وحررت محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ على كميات من السلع والمنتجات وإعدام كميات أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي.

جرى التحفظ على 8 أطنان حبوب و87 شيكارة علف و300 شيكارة أذرة و500 لتر زيت و1.9 طن عدس و20 شيكارة نشا و360 زجاجة زيت و1820 علبة سجاير و150 اسطوانة غاز منزلي و100 كجم جبنه و371 كجم لحوم ودواجن و9 شكاير يوريا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.