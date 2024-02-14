فريق طلابي بجامعةِ المنصورةِ يفوز بمسابقة هاكاثون لذوي الهمم

فازَ فريق طلابي بجامعةِ المنصورةِ بالمركزِ الثالثِ على مستوى الجمهوريةِ في مسابقةٍ هاكاثونْ جامعةَ بنها لتمكينِ ذوي الهممِ الذي نظمَ تحتَ رعايةِ وزارة التعليمِ العالي والبحثِ العلميِ، بالتعاونِ معَ الأكاديميةِ الوطنيةِ لتكنولوجيا المعلوماتِ للأشخاصِ ذوي الهممِ ومعهدِ تكنولوجيا المعلوماتِ تحتَ شعارِ " الوطنِ يحتاجُ لجميعِ الهممِ " في مجالِ الصحةِ والرياضةِ وقدمَ الدكتورُ شريفْ خاطرِ رئيسِ جامعةِ المنصورةِ التهنئةِ لأبنائهِ أعضاءَ الفريقِ، مشيرا أنَ الجامعةَ تفخرُ بإنجازِ طلابها في جميعِ المسابقاتِ المحليةِ والدوليةِ.

وتحرصُ الجامعةُ على توفيرِ بيئةٍ مناسبةٍ ومحفزةٍ للطلابِ للابتكارِ والإبداعِ حيثُ تعملُ الجامعةُ على توجيهِ أفكارِ الطلابِ خصوصا المبتكرينَ والنوابغِ منْ المطورينَ والمبرمجينَ وغيرهمْ ليكونَ في السياقِ الصحيحِ لتمكينِ ودمجِ المواطنينَ منْ ذوي الهممِ باستخدامِ التكنولوجيا والذي يعودُ عليهمْ بالفائدةِ والنفعِ ويخدمُ المشاريعَ القوميةَ، ويحققَ رؤيةَ مصرَ للتنميةِ المستدامةِ 2030.

وشاركَ فريقُ منْ مختلفِ الأقسامِ بكليةِ الهندسةِ والحقوقِ تحتَ إشرافِ د.عبيرْ توكل المساعدَ ومديرَ برنامجِ الذكاءِ الاصطناعيِ ومديرِ أكاديميةٍ هواوي للتدريبِ ويضمُ أعضاءُ الفريقِ كلا منْ: محمدْ أحمدْ طربايْ طالبَ بالمستوى 200 برنامجِ هندسةِ الذكاءِ الاصطناعيِ، أيادٍ مدحتْ محمدْ برنامجِ هندسةٍ الميكاترونكسْ، ماجدْ ياسرْ إبراهيمْ طالبَ برنامجُ هندسةٍ الميكاترونكسْ، عمارْ منسي رخا طالبَ بقسمِ هندسةِ الاتصالاتِ والإلكترونياتِ، أحمدْ خالدْ يحيى طالبَ بهندسةِ الميكاترونكسْ، منهُ هيثمْ أغا طالبةٍ بكليةِ الحقوقِ.