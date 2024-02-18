وزير الرياضة يفتتح عددا من المنشآت داخل نادي جزيرة الورد بالمنصورة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، عددًا من المنشآت الجديدة داخل نادي جزيرة الورد، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بالانابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعددًا من القيادات بالوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، والنائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي عددًا من ورش العمل والمعارض التي أقيمت داخل النادي، منها "عرض فرق الجوالة، معرض أندية الفتاه والمرأه، معرض المنتجات الحرفية (علمنى حرفه، معرض المنتجات الحرفية منتجات الشباب، معرض الحرف التراثية والهوايات الإنتاجية والتوجيه والتأهيل المهنى (المنتجات الحرفيه، معرض عبر عن حلمك، معرض خزف وفنون تراثية، مخيم کشفی مصغر ومعرض للكشافة، ورشة سفراء ضد الفساد، وندوة للبرنامج القيادي لتمكين الفتيات ريحانة، ورشة عمل برنامج (طور وغير)، ورشة عمل برنامج مشوارى، ورشة قيم وحياة، ندوة قادر على التحدى - أنا أستطيع"، واستعراض لمشروع درع يحمي ونصون والمؤتمر الوطني للنشء، بجانب عرض فني فنون شعبية، الفرقة النحاسية".

وزير الرياضة يؤكد اهتمام الدولة برعاية الشباب وتنمية قدراتهم

ومن جانبه، أكد وزير الرياضة اهتمام الدولة المصرية برعاية الشباب وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي ستُسهم بدورها في تنمية قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة.

وأشاد بجهود الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية في دعم ملف الشباب والرياضة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تُفيد الشباب في المحافظة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة حضور نهائي دورى مراكز الشباب على مستوى المحافظة باستاد المنصورة الرياضي، وعقد لقاء شبابي موسع مع شباب محافظة الدقهلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة.

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