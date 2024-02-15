الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة تفتتح المؤتمر السنوى لقسم جراحة العظام بكلية الطب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتحت فعاليات المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنصورة، والتى تعقد يومى ١٥ - ١٦ فبراير ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور تامر أبوالسعد وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أكرم حماد أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام، ومقرر اللقاء الدكتور عبدالرحمن الجنايني، وسكرتير المؤتمر دكتور أدهم الشرقاوي.

ويناقش المؤتمر، هذا العام أحدث ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا في علاج مرضي جراحة العظام، وكذلك المضاعفات الناتجة عنها وكيفية تجنبها بإستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتوفير نتائج أفضل للمرضى. 


ويحاضر بالمؤتمر سبعة وأربعون أستاذا، كل في مجال تخصصه هم الأبرز في مصر من كلية طب المنصورة وسبعة جامعات مصرية (القاهرة، الإسكندرية،. عين شمس، الأزهر،. المنوفية، أسيوط، قناة السويس، كفر الشيخ).

 
ويناقش المؤتمر الجديد فى الجراحات المتقدمة فى الطرف العلوى، جراحات المفاصل، جراحات القدم السكرى، جراحات القدم والكاحل، جراحات العمود الفقري.


كما يناقش المؤتمر الجديد فى كسور العظام والاصابات تشوهات العظام كما يتم بعض الحالات النادرة وكيفية علاجها.

 
كما يتم عرض الطرق الحديثة لجراحات أورام العظام، ويتم عرض كل ما هو جديد فى مناظير الكتف والركبة والكاحل واستعراض العلاجات الدوائية الحديثة فى علاج أمراض العظام المزمنة.

 

وأكد الدكتور أشرف شومة، أن قسم العظام منذ نشأته وحتى الآن يعد قبلة علمية بأساتذته والجراحين المتميزين ليس فقط على مستوى المنصورة، ولكن على مستوى محافظات الدلتا. 


ولقد أظهر تصنيف شنغهاى على مدار اربع سنوات متتالية أن كلية الطب بجامعة المنصورة أفضل طب سريرى نتيجة جهد كوكبة من العلماء والجراحين الشباب وتقديم الخدمات الطبية المتميزة فى تخصص العظام.


وقال الدكتور تامر أبوالسعد، أن كلية الطب متميزة بأبحاثها جعلها فى مصاف الجامعات فى تصنيف شنغهاى، وتتميز الكلية بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والبورد العربي لنقل المهارات الحديثة لشباب الأطباء.


وأشار الدكتور الشعراوى، إلى أن قسم العظام من الأقسام المميزة فى منظومة الخدمات الطبية للمرضى ويعمل على إنهاء قوائم الانتظار كما يقدم القسم العديد من الأبحاث العلمية تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة النشر الدولى.

 

وأضاف الدكتور أكرم حماد، أن المؤتمر يعقد فى دورته الرابعة ويشهد تواجد نخبة من المحاضرين بالجامعات المصرية أدت إلى تميز المؤتمر، ومشاركة الأطباء من مختلف الجامعات للاستفادة من كل ما هو جديد فى تخصص العظام، كما أشار الى حرص إدارة الجامعة وكلية الطب وإدارة المستشفيات على الانتهاء من تجهيز مركز العظام الجديد.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الطب جامعة المنصورة المنصورة كلية الطب جامعة المنصورة شريف خاطر عميد كلية الطب

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