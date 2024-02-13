محافظ الدقهلية: نستهدف تنفيذ 21 مقرا لمعرض أهلا رمضان  بالمدن والمراكز

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائبه، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، المهندس أحمد رعب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية، المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين، المحاسب أيمن موسي رئيس جهاز تنمية المشروعات، محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، وائل جمعه بجمعية مواطنين ضد الغلاء ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين، السيد عبد المولي مدير إدارة الأسواق بالديوان العام، الدكتوره شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة.

واستهدف الاجتماع استعراض ومناقشة الاستعدادا اللازمة لاقامة وتنفيذ "معارض اهلا رمضان" بالمراكز والمدن علي مستوي المحافظة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفا للعبئ عن المواطنين.

وقال “مختار”: نستهدف تنفيذ 21 معرضا بالمدن والمراكز والأحياء، مضبفا أنه سيتم تنفيذ مبادرة "للنزول بأسعار اللحوم لمدة 15 يوم بمناسبة شهر رمضان من خلال جمعية مواطنين ضد الغلاء لتوفير اللحوم للمواطنين.

معارض أهلا بالعيد

ووجه "مختار" خلال العشر الايام الأخيرة من رمضان بإضافة مستلزمات العيد بجميع المعارض وإقامه معرض"اهلا بالعيد" للغرفة التجارية بالمنصورة لتوفير متطلبات للمواطنين ، مؤكدا علي ضرورة تضافر جهودنا جميعًا من أجل تلبية احتياجات المواطن من سلع ومنتجات بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عنه.