السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عصابة مخدرات ضبطت بـ150 لفافة هيروين في الدقهلية

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، حبس تشكيل عصابي ضبط أثناء ترويجه المواد المخدرة بنطاق مركز منية النصر، وعثر بحوزته على 150 لفافة تضم مسحوق الهيروين، و85 لفافة هيدرو، وأسلحة نارية وذخيرة.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر أكدتها التحريات السرية، باتجار عنصرين إجراميين في المواد المخدرة بمحيط محطة قطار كفر علام دائرة المركز.

بتقنين الإجراءات وبعد استئذان جهات التحقيق، شن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد صبح أبوالمجد، رئيس المباحث، والرائد محمد أبوغزالة، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والنقيب أحمد علاء الدين، معاون المباحث، وتحت إشراف العميد كريم حمدي، مأمور المركز، حملة استهدفت مكان اختباء المتهمين، وحينما استشعرا اقتراب القوات بادرا بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاههم، وبادلتهم الحملة الإطلاق.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وهم: "أنور.م.ال ح"، 36 عامًا، عاطل، مقيم بقرية كفر علام دائرة المركز، مدرج معلومات جنائية والسابق اتهامه في 6 قضايا "ضرب، سلاح أبيض، وسرقة بالإكراه"، و"ياسر.أ.ال.ن.ال"، 21 عامًا، عاطل، مقيم كفر أبو زكري دائرة المركز، ومدرج جنائيا، والسابق اتهامه في قضايا ضرب.

جرى ضبط المتهمين بالقرب من محطة قطار كفر علام، أثناء توزيعهما المواد المخدرة على عملائهما، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش ماركة شت جن، وعدد 6 طلقات، وطبنجة صوت لإرهاب المواطنين، وعدد 2 طلقة، وعدد 150 لفافة هيروين وزنت 750 جراما، وعدد 85 لفافة هيدرو وزنت 500 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1477 جنايات منية النصر لسنة 2024، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جهات التحقيق الدقهلية حبس تشكيل عصابي منية النصر الهيروين

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