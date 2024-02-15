لإجراء أعمال الصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن حي غرب المنصورة

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، بناء على إخطار من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

يأتي ذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 17 فبراير، حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

تفاصيل المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي

والمناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لأجراء أعمال الصيانة يوم السبت الموافق ١٧-٢ -٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لاجراء اعمال الصيانة بشارع السلخانة - شارع السيد سليم من محمد فتحى( شارع منتصر - شارع البدالة - الثانوية ) من الجلاء

وفى يوم الاحد الموافق ١٨-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع السلخانة من الشيخ حسانين - شارع محمد فتحي - شارع الجلاء ( من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل ) - خلف مساكن الجلاء

وفى يوم الاثنين الموافق ١٩-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار شارع محمد فتحى - سوق ستوتة - شارع السيد سليم من محمد فتحى - شارع الجلاء ( من بوابة الجلاء إلى ميدان مشعل ) - خلف مساكن الجلاء

وفى يوم الثلاثاء ٢٠-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب - ميدان الشيخ حسانين - شارع ستوتة من محمد فتحى - ( شارع منتصر - شارع البدالة - شارع الثانوية ) من الجلاء

وفى يوم الأربعاء الموافق ٢١-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع السلخانة - شارع السيد سليم من محمد فتحى - ( شارع منتصر - شارع البدالة - شارع الثانوية ) من الجلاء

وفى يوم الخميس الموافق ٢٢-٢-٢٠٢٤ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب - ميدان مشعل - شارع الجلاء - ( شارع منتصر - شارع البدالة - شارع الثانوية ) من الجلاء.

كما سيتم إجراء أعمال الصيانة على لوحة توزيع مشعل وتركيب خلية جديدة لمشروع مساكن الجلاء وذلك يوم السبت من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر من نفس اليوم.

والمناطق المتأثرة هي كالآتي:-

(ميدان الشيخ حسانين - بنك الدم - شارع جامعة الدول العربية - الحسنية - حسين بك - العباسي - الشيخة عائشة – جزء من ميدان الطميهي - شارع محمد فتحي - شارع السلخانة - شارع الجلاء – منشية المصطفى - سكة سندوب - ميت حدر )

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة