محافظ الدقهلية: المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» يتم تنفيذها في 5 مراكز

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماعًا بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائبه، ممثلو الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة ومكتب المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات رؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن شربين،(وبلقاس واجا وميت غمر والسنبلاوين والمنزلة ).

وقد استهدف الاجتماع متابعة الموقف النهائي لتسلم المشروعات المنفذة في إطار مبادرة حياة كريمة بقري شربين من قبل جهات التشغيل المتمثلة في مديريات الخدمات وتمثلت في وحدات صحية ومنشآت تابعة للتضامن الاجتماعي ومراكز شباب وملاعب رياضية ومشروعات بقطاعي المياة والصرف الصحي ببعض قري شربين.

وأكد "مختار"علي ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تسليم كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها وكذا الانتهاء من تنفيذ الأعمال الختامية والتشطيب لباقي المشروعات تمهيدًا لتدشين المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة..

تفاصيل المرحلة الثانية لحياة كريمة

وقال " مختار" إن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها في 5 مراكز تضم ( بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة )،مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من المبادرة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.

وأكد " مختار " علي أن حياة كريمة لم تشهدها الدوله علي مر تاريخها، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمه لهم وتقديم خدمات متميزه لهم من كافة القطاعات.















