الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حياة كريمة بالدقهلية: الاحتفال بمرور سنة على تشغيل وحدة غسيل كلوي بالمقاطعة

حياة كريمة
حياة كريمة

إعلان مؤسسة صناع الحياة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة إقامة فعالية للاحتفال بمرور سنة على إنشاء وحدة غسيل كلوي في قرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وسيتم إقامة الاحتفالية في نادي الصيادلة بمدينة طلخا، للاحتفاء بالإنجازات التي تمت خلال العام داخل محافظة الدقهلية.

وكان المشروع قد قام بتوفير خدمات الغسيل الكلوي ومجموعة من العيادات لأهالي القرية والقرى المجاورة، وقد لاقى هذا العمل استحسانا كبيرا من قبل الأهالي. وأشارت مؤسسة صناع الحياة إلى أن وحدة الغسيل الكلوي بالمقاطعة هي وحدة متميزة، حيث تم إنشاؤها وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، وتضم 8 ماكينات للغسيل الكلوي.

وأكد سيد أحمد، أحد أهالي قرية المقاطعة بمحافظة الدقهلية، أن وحدة الغسيل الكلوي قد فرت على الأهالي معاناة السفر إلى مستشفى السنبلاوين، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم ليس فقط قرية المقاطعة بل أيضًا القرى المحيطة بها.

صناع الحياة حياة كريمه المقاطعة الدقهلية الصيادلة

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