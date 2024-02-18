الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 183 من قروض مشروعات شباب الخريجين

ايمن مختار
ايمن مختار

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 183 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يناير 2024 بإجمالى 850 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 31 شاب وفتاة (10 من الذكور-21 من الإناث)؛ لإقامة مشروعاتهم، موضحا أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 122.623 مليون جنيه استفاد منها 13260 شابا وفتاة ( 6303 ذكور - 6957أناث).

جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على  التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة. 

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 

وأوضح أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين وفاء عثمان

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