النيابة تقرر دفن "نصف" جثة شاب عثر عليه بمصرف فى الدقهلية

قررت نيابة بلقاس بالدقهلية، اليوم الأربعاء، تسليم الجزء السفلي لشاب عثر على جثته مشطورة نصفين، لدفنه بمقابر عائلته.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية كشفت عن هوية الجثة المجهولة التي عثروا عليها بأحد المصارف، حيث إن الجثة لشاب يدعى إيهاب أشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي، 16 عامًا، وتم العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقرية 7 ثابت "بحر التبن".



وبسؤال والد المجني عليه، والذى يمتلك معرضًا للأدوات المنزلية، وأبلغ باختفائه منذ يومين، قال إن والدته قامت بالاتصال به أثناء توجهه إلى أحد الدروس الخصوصية بقرية الأمل بحفير شهاب الدين بستاموني، واطمأنت عليه ثم عاودت الاتصال به مرة أخرى، فرد شخص مجهول عليها مطالبًا إياها بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن نجلهم معه.