"صحة الدقهلية": العلاج الطبيعى تجرى 7 آلاف جلسة خلال أسبوعين

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحه بالدقهلية، أن إدارة العلاج الطبيعي كثفت المرور خلال الأسبوعين الماضيين على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وكشف مكين، في بيان اليوم أن عدد الجولات المرورية بلغ 30 زيارة إشرافية لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها، ميت غمر، بلقاس، جمصة إلى جانب المنصورة ،منية النصر ودكرنس

ومن جانبه، قال الدكتور أكرم عبد المنعم، إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي خلال الشهر الماضى استقبلت 7 آلاف و547 حالة بإجمالى جلسات تجاوز 34 ألفًا و118حالة اشتملت على 4017 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي

ولفت عبد المنعم، إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعى قامت بتحقيق المستهدف خلال النصف الأول من فبراير لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر ،الغسيل الكلوى، والحضانات وعناية الأطفال وأن بيان إدراته تضمن تفصيليًا التالى:اجمالي عدد الجلسات 34118،اجمالي عدد حالات 7547،اجمالي عدد جلسات الاطفال 1789،اجمالي عدد حالات حضانات 119،اجمالي عدد عنايه الاطفال 75،اجمالي عدد جلسات الكلي 4017، اجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي 1972.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة دورة تدريبية تحت إشراف إدارة التدريب لمدة 3 أيام بعنوان دور العلاج الطبيعى فى حالات (الباطنة والرعاية المركزة - أمراض الكلى والغسيل الكلوى - الحضانات ورعايات الأطفال) علاوة على عقد 12 اجتماعًا فنيًا تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات ميت غمر، أجا ،دكرنس وميت سلسيل.