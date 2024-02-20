الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": العلاج الطبيعى تجرى 7 آلاف جلسة خلال أسبوعين

شريف مكين وكيل وزاره
شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحه بالدقهلية، أن إدارة العلاج الطبيعي كثفت المرور خلال الأسبوعين الماضيين على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وكشف مكين، في بيان اليوم أن عدد الجولات المرورية بلغ 30 زيارة إشرافية لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها، ميت غمر، بلقاس، جمصة إلى جانب المنصورة ،منية النصر ودكرنس
 ومن جانبه، قال الدكتور أكرم عبد المنعم، إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي خلال الشهر الماضى استقبلت 7 آلاف و547 حالة بإجمالى جلسات تجاوز 34 ألفًا و118حالة اشتملت على 4017 جلسة  لمرضى الغسيل الكلوي

ولفت عبد المنعم، إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعى قامت  بتحقيق المستهدف خلال النصف الأول من فبراير  لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر ،الغسيل الكلوى، والحضانات وعناية الأطفال  وأن بيان إدراته تضمن تفصيليًا التالى:اجمالي عدد الجلسات 34118،اجمالي عدد حالات 7547،اجمالي عدد جلسات الاطفال 1789،اجمالي عدد حالات حضانات 119،اجمالي عدد عنايه الاطفال 75،اجمالي عدد جلسات الكلي 4017، اجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي 1972.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة دورة تدريبية تحت إشراف إدارة التدريب  لمدة 3 أيام بعنوان دور العلاج الطبيعى فى حالات (الباطنة والرعاية المركزة - أمراض الكلى والغسيل الكلوى - الحضانات ورعايات الأطفال) علاوة على عقد 12 اجتماعًا فنيًا تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات  ميت غمر، أجا  ،دكرنس وميت سلسيل. 

شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية إدارة العلاج الطبيعى

مواد متعلقة

إصابة 17 شخص باختناق نتيجة سقوط براميل منظفات في الدقهلية

الثاني في نفس اليوم.. العثور على رضيع ملقى امام منزل مسن بالدقهلية

استكمال تتفيذ مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة بالدقهلية

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 183 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وزير الرياضة يفتتح عددا من المنشآت داخل نادي جزيرة الورد بالمنصورة

شقيق مريم مجدى ضحية زوجها يُطالب بإعادة "فاطمة وخديجة" إلى مصر

تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها السويسرى فى الدقهلية

ورش عمل لتمكين المرأة ضمن مبادرة "رواد النيل" بالدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل| ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكن قراءة وثائق حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟