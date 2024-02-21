سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

سجلت أسعار الحديد تراجع جديد في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024.. وترصد الدستور أسعار الحديد في مصر في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر في ظل حركة المتغيرات اليومية للأسعار.

سعر طن حديد عز اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 تراجع جديد حيث سجل سعر الطن نحو 55343 بتراجع نحو 99 جنيها للطن.

سعر طن حديد الاستثماري اليوم

شهد سعر طن حديد الاستثماري اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 تراجع جديد حيث سجل سعر الطن نحو 53765 جنيها للطن بتراجع نحو 118 جنيها في الطن.

سعر الحديد اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 نحو 49920 جنيها للطن لسعر طن حديد المصريين بينما سجل سعر طن حديد طن حديد الكومي نحو 49500 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد العشري 42000 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 49500 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد بيانكو نحو 45000 جنيها للطن.

أسعار طن الحديد اليوم

وسجل سعر طن حديد الجارحي نحو 45000 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد الداخلية نحو 49920 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد الجيوشي نحو 49000 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 42000 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد عطية نحو 42000 جنيها للطن.

أسباب متغيرات أسعار طن الحديد

وشهدت أسعار الحديد حركة من المتغيرات بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتغيير سعر الصرف وتعمل الحكومة على السيطرة على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية وكانت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر قد أعلنت عن تشغيل شركة الدلتا للصلب احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالطاقة القصوى لإنتاج نحو 500 ألف طن من البيلت الذي يتم استخدامه في صناعة الحديد والصلب في مصر بالإضافة إلى الصناعات الأخرى.