شعبة البناء تعلن عن انخفاض أسعار مواد البناء بعد شهر رمضان (فيديو)

أعلن أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن حدوث انخفاض في أسعار مواد البناء بعد شهر رمضان المبارك.

وأوضح الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، أن سوق مواد البناء شهد حالة من الاضطراب في الشهرين الماضيين بسبب تقلبات سعر الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد من 45 إلى 55 ألف جنيه للطن، قبل أن تتدخل الدولة وتعيد السعر إلى ما بين 50 و52 ألف جنيه للمستهلك.

وأضاف أن السوق يشهد حاليا ركودا عاما، ولكنه أكد على توفر السلع بشكل كاف، رغم وجود بعض عمليات التصدير من قبل بعض المصانع للحصول على عائدات بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن بعض المصانع لا تعمل بكامل طاقتها بسبب الارتباط بسعر الدولار.